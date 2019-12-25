Армения получит от Евросоюза 150 миллионов евро

В 2020 году Армения может получить от Евросоюза 150 миллионов евро. С таким объявлением выступил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян, чьи слова передает «Радио Азатутюн».

Он отметил, что такие объемы помощи со стороны Евросоюза являются беспрецедентными. Григорян указывает, что выделение Армении этих средств стало следствием происходящих в стране изменений и развития демократии. При этом секретарь Совбеза признался, что окончательные договоренности по этому поводу достигнуты пока не были.

По словам Григоряна, в настоящий момент стороны ведут соответствующие переговоры. «Я убежден, что мы достигнем этого», — отметил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вступление в Евросоюз для страны невозможно. «Я считаю, что мы предприняли свои шаги в направлении евроинтеграции, в дальнейших шагах нет необходимости и они будут безрезультатными», — заявил глава государства.

В ноябре 2017 года Армения и Евросоюз подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Парламент Армении ратифицировал его в апреле 2018 года, после чего оно вступило в силу на временной основе. Армения стала единственной страной Евразийского экономического союза, которая подписала это соглашение.

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