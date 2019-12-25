Назван эффект от строительства мегамоста в Самарской области

Строительство мегамоста через Волгу позволит Самарской области развить инфраструктуру, привлечь инвестиции, а также создать новые рабочие места. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

Мост является частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». На пресс-конференции в декабре 2019 года президент Владимир Путин, отвечая на вопрос самарского журналиста, сказал, что имеющейся инфраструктуры недостаточно для расширения экономических связей России с Китаем и бывшими советскими республиками.

В этот же день стало известно, что Самарская область дополнительно получит из бюджета 12,4 миллиарда рублей на строительство моста.

Зампредседателя общественной палаты Самарской области Павел Покровский сказал, что строительство моста станет огромным толчком для развития региона. «Очевидно, что сегодня цивилизация развивается на взаимодействие Запада и Востока. Этот мост не просто позволяет развивать инфраструктуру Самарско-Тольяттинской агломерации, но и дает возможность обеспечить трудозанятость жителей региона», — сказал он.

Строительство транспортного коридора «Европа — Западный Китай» является частью «Комплексного плана модернизации инфраструктуры» до 2024 года.

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