Все модели Lada станут дороже

Весь модельный ряд Lada с нового года станет дороже в среднем на два процента или более чем на десять тысяч рублей. Сильнее всего подорожает седан Vesta — на 23 тысячи (3,8 процента) до 629,9 тысячи рублей. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Цена на самую продаваемую модель в стране — Granta — вырастет на 2,5 процента (11 тысяч рублей) и составит 455,9 тысяч. Хетчбэк Xray подорожает всего на 0,8 процента (5 тысяч рублей) до 619,9 тысячи, а трехдверный внедорожник — на 2,9 процента (15 тысяч) до 538 тысяч рублей.

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Самая дорогая модель «АвтоВАЗа» — Vesta Sport станет дороже на 1,5 процента. Купить ее можно будет за 1,042 миллиона рублей.

Такие цифры подтвердили представители трех дилерских компаний. Один из них не смог сказать, как именно повышение скажется на продажах, а двое других уверены, что долю на рынке производитель не потеряет, так как конкуренты тоже поднимут цены.

Как утверждают эксперты, из-за повышения утилизационного сбора с января 2020 года в среднем легковые автомобили подорожают на 10,7 процента. Дилеры вынуждены будут пойти на такие меры, хотя в текущем году стоимость в связи с низким спросом падала. BMW объявила о повышении примерно на 2%, Volvo — на процент, а Chery — на 5 процентов.

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