Российские автомобили полюбили за рубежом

Россия нарастила поставки отечественных автомобилей за рубеж на фоне слабого спроса на машины на внутреннем рынке. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Экспорт автомобилей в 2019 году растет на 30 процентов. Так, по статистике ФТС, за январь-август экспорт легковых автомобилей в единицах вырос на 27,8 процента, до 73,4 тысячи штук, а в денежном эквиваленте — на 32,1 процента, до миллиарда долларов. В 2018-м за тот же период экспорт легковых машин показывал стагнацию.
Причиной такого роста экспорта легковушек стал слабый внутренний спрос (продажи в России в январе-сентябре сократились на два процента) и поддержка экспорта со стороны государства, отметил представитель SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Так, в 2019 году российское правительство направило на стимулирование экспорта машиностроения 4,5 миллиарда рублей. По мнению Бабанского, причиной роста экспорта в денежном выражении может оказаться усложнение логистики, исполнения и комплектации машин.
В Российском экспортном центре считают, что рост экспорта отечественных легковушек говорит об эффекте отложенного спроса и встраивании России в глобальный автомобильный рынок. Однако половина поставок автомобилей из России приходятся на Белоруссию и Казахстан. Среди других крупных покупателей — Турция, Чехия, Узбекистан и Китай, на которые приходится от пяти до семи процентов экспорта. В Минпромторге среди лидирующих рынков сбыта также называют Азербайджан, Алжир и Кубу.
Ранее стало известно о росте стоимости автомобилей в России с 1 января 2020 года из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор. Однако до конца текущего года цены на машины не изменятся, так как автопроизводители не хотят останавливать продажи в стагнирующем сегменте.