Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд преодолел Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости.

Поезд, отправившийся 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, преодолел железнодорожную часть моста за 20 минут и продолжил движение по территории Крыма.

Ожидается, что пассажиры приедут в конечный пункт назначения в 09:25 мск.

23 декабря глава России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Президент страны проехал из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе. В поездке российского лидера сопровождали рабочие-мостовики, с которыми он проводил краткую беседу.

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением.

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