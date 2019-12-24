Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс

Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту. Об этом сообщает телеканал «360».

C ним пропустил поезд и гендиректор компании-оператора пассажирских перевозок на полуостров «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Он, стоя рядом с начальником поезда, начал произносить речь. Ганов заявил, что желает, чтобы каждый пассажир во время поездки Крымскому мосту испытывал самые яркие эмоции. Затем начальник поезда объявил о завершившейся посадке, добавив, что сотрудники бригады на местах. В это время состав за их спинами отправился, тогда Путин произнес: «Догоняйте». Позже начальник пересел на этот рейс в Твери, догнав поезд на «Сапсане».

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть конструкции открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!