В России отреагировали на претензии Евросоюза из-за Крымского моста

Российские политики и депутаты отреагировали на претензии стран Европейского союза из-за открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев напомнил, что полуостров давно является законной и неотъемлемой частью России. «Украина в свое время, введя череду блокад, в том числе прекратив в одностороннем порядке железнодорожное сообщение, самостоятельно изолировалась от Крыма», — добавил он.

В свою очередь глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе счел позицию Евросоюза русофобской. По его словам, планы соединить полуостров и материк мостом существовали несколько веков. «И теперь мы слышим эти совершенно идиотические заявления», — подчеркнул он.

Иоффе также напомнил, что, когда Киев устроил Крыму несколько блокад, Евросоюз молчал, а теперь риторика организации выглядит странно. Кроме того, глава общественной палаты отметил, что спустя несколько лет Крымский мост будет признан странами ЕС транспортным феноменом.

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с РИА Новости сказала, что заявление западных стран о нарушении суверенитета территориальной целостности Украины выглядит цинично. Она напомнила, что жители полуострова пережили водную, энергетическую и транспортную блокады и «никем в Европе это не замечалось». «Самое циничное отношение к людям, которые проживают на этой территории. И никто не посчитался с нашим выбором», — добавила Алтабаева.

Ранее 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Проехав по железной дороге, глава государства отметил, что поезд идет значительно мягче, чем автомобиль.

Позже в службе внешних связей ЕС назвали запуск пассажирских поездов по мосту без согласия Киева нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Там добавили, что конструкция ограничивает проход судов через Керченский пролив.

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