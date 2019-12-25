Медведев начал последнее в году заседание правительства фразой «Елочка не горит»

@rt_russian / Telegram

Премьер-министр России Дмитрий Медведев начал последнее в 2019 году заседание правительства. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Судя по кадрам, которые публикует издание, глава правительства начал мероприятие с фразы «Елочка не горит», затем пригласил присутствующих присесть.

Как сообщается на сайте правительства, в повестку дня включено обсуждение проектов федеральных законов. В частности, речь идет о документах, которые сделают туристическую отрасль страны более прозрачной и защитят интересы людей.

На заседании присутствуют федеральные министры, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, а также председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина и представители профсоюзов.

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