«Tesla» на базе ВАЗа оценили в 666 666 рублей

Самодельный пикап, напоминающий Tesla Cybertruck, но изготовленный на базе ВАЗ-2109, оценили в 666 666 рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Auto.ru.

Российская копия создана механиками из Подмосковья. Они потратили восемь дней и 80 тысяч рублей, чтобы сделать корпус из металлических листов, напоминающий дизайн Cybertruck. Видео с автомобилем на дороге появилось на прошлой неделе.

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Авторы объявления утверждают, что «авто на ходу и с документами», но рекомендуют «возить с собой болгарку». «Панорамная крыша, тонировка 95 процентов, отличный обзор. Огромная задняя дверь — она же вход и багажник», — говорится в комментарии продавца.

Оригинальный концепт-кар американская компания представила 22 ноября. Дизайн заметно отличается от привычных автомобилей. Внешний вид и проблемы с прочностью стекла, выявленные во время презентации, не помешали компании оформить уже 200 тысяч предзаказов стоимостью 100 долларов на модель. Выпуск Tesla Cybertruck намечен на 2021 год.

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