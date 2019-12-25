Жена Шумахера обратилась к болельщикам

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам. Ее слова приводит News.com.au

«Значительные вещи происходят благодаря маленьким действиям. Много мелких деталей может образовать мозаику. Вместе мы сила. Наше движение KeepFighting ("Продолжай сражаться") вдохновляет остальных», — заявила Шумахер.

13 ноября менеджер Шумахера Вилли Вебер заявил, что жена гонщика не позволяет ему встретиться с клиентом. По его словам, она боится, что скрываемую правду о состоянии Михаэля предадут огласке.

В сентябре сообщалось, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что спортсмену предстояла экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.

Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому.

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