Бывшей королеве красоты удалили часть черепа

Бывшей участнице конкурсов красоты из американского штата Делавэр удалили часть черепа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

35-летняя мать-одиночка Синтия Мартинес (Cynthia Martinez) вела здоровый образ жизни. С 14 до 25 лет она участвовала в конкурсах красоты, несколько раз побеждала, а затем работала в жюри. 9 ноября 2018 года Мартинес приехала с пятилетним сыном Брюсом в гости к друзьям. Бывшая королева красоты едва успела снять пальто и наклонилась, чтобы сказать что-то ребенку, но неожиданно упала.

Друзья запаниковали и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи ошибочно предположили, что у Мартинес случилась передозировка из-за употребления наркотиков, и ввели ей двойную дозу препарата, купирующего действие опиоидов.

Когда американку доставили в больницу, она кричала от невыносимой головной боли. Врачи установили, что у нее произошел разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Через несколько часов хирурги провели Мартинес краниотомию, трепанацию свода черепа, чтобы удалить аневризму.

Операция прошла успешно, но через несколько дней Мартинес пережила инсульт, который привел к опухоли мозга. Кроме того, у нее началось воспаление легких и заражение крови. Пациентка очень ослабла, врачи не давали ее семье оптимистичных прогнозов. Часть ее черепа оказалась инфицирована, ее пришлось удалить. 9 сентября Синтии восстановили целостность черепа с помощью синтетической кости.

Несмотря на неблагоприятные прогнозы, самочувствие ее улучшилось. Она считает, что это произошло благодаря тому, что за нее молились члены ее семьи и друзья.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, у которой диагностировали инсульт, перенесла экстренную операцию по удалению тромба.

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