Россияне разочаровались в дешевом сыре: производство сырных продуктов за год упало на 13 процентов. Это произошло впервые с 2010 года. Об этом сообщает принадлежащая семья Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные Союзмолока и аналитического центра Milknews.

Падение производства в Союзмолоке связали с государственным регулированием. Новые наименования продукции, например, «молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, творога, сметаны», более четко информируют покупателей о наличии растительных жиров. В итоге они делают выбор в пользу натурального сыра.

Если настоящий сыр делается только из молока, то при производстве сырных продуктов допускается использование растительных жиров, в основном это пальмовое масло. Производство более дешевой продукции стало активно расти в 2014-м после введение продуктового эмбарго.

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В марте 2018-го организация «Росконтроль» подвела итоги исследования продающихся в России сыров. Выяснилось, что для снижения стоимости сыра производители используют заменитель молочного жира — смесь растительных жиров, в том числе пальмовое или кокосовое масло, пояснили в «Росконтроле». При этом большинство фальсифицированных сыров были изготовлены с использованием модифицированных растительных жиров.

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