Стали известны планы Зеленского на Новый год

Президент Украины Владимир Зеленский будет отмечать Новый год в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области. О новогодних планах украинского лидера стало известно изданию «Страна.ua».

Отмечается, что Зеленский будет праздновать не только с семьей, но также с руководством своего офиса — главой ОП Андреем Богданом, который прибудет в резиденцию в сопровождении своей девушки, и его заместителями. При этом издание подчеркивает, что присутствие на праздничных мероприятиях в «Синегоре» премьер-министра Украины Алексея Гончарука остается под вопросом.

В то же время известно, что отдельные соратники главы государства, которые были в его команде еще в период предвыборной кампании, не поедут в резиденцию. В частности, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметит Новый год в Киеве, а первый помощник Зеленского Сергей Шефир собирается уехать за границу.

О точном времени прибытия президента и его команды в «Синегору» неизвестно. По информации источников издания, украинский лидер настроен в первую очередь провести обмен с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Однако сразу после завершения процедуры и связанных с ней мероприятий, руководство страны отправится на отдых.

«Синегора» ранее была охотничьей резиденцией австро-венгерского императора Франца-Иосифа, в советское время там располагался ведомственный санаторий, а с 2001 года дворец стал зимней резиденцией президентов Украины. Известно, что ее очень любил бывший украинский лидер Виктор Янукович. Кроме того, в прошлом году экс-президент Петр Порошенко также отдыхал в «Синегоре», отказавшись от традиционной для него поездки на Мальдивы.

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