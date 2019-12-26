Родители лучшего российского теннисиста рассказали о жертвах ради его карьеры

Сергей и Ольга Медведевы, родители российского теннисиста Даниила Медведева, рассказали, на какие жертвы им пришлось пойти ради того, чтобы их сын смог продолжить карьеру. Слова супругов приводит «Спорт-Экспресс».

Сергей Медведев вспомнил, что, когда его сын выступал на юниорском уровне, им пришлось продать квартиру в Москве. Это произошло после того, как семье отказали в помощи спонсоры. Кроме того, Медведевы избавились от еще одной квартиры, когда решили переехать во Францию, где должен был начать тренироваться Даниил.

Переезд в другую страну, по мнению отца спортсмена, был необходим. Сергей Медведев заявил, что невозможно стать топ-теннисистом, оставаясь в России.

Медведев идет пятым в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, это лучший результат среди россиян. В сентябре спортсмен уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Он стал первым россиянином в финале турнира «Большого шлема» за последние 14,5 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!