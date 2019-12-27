В Минобороны опровергли драку российских и американских военных в Сирии

Информация о драке между российскими и американскими военнослужащими в Сирии не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 27 декабря, рассказали «Ленте.ру» в Минобороны России, комментируя сообщения, ранее появившиеся в СМИ.

«Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — заявили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что военнослужащие российского Центра примирения и подразделений российской военной полиции продолжают выполнять задачи в обычном режиме.

Ранее в декабре SOHR сообщила, что российские и американские военные устроили драку в городе Тель-Тамер, расположенном в провинции Эль-Хасака. По данным организации, инцидент произошел 25 декабря. Отмечалось, что представители США прибыли в населенный пункт, чтобы получить от местных жителей информацию, однако те обвинили их в предательстве, так как ранее американский президент Дональд Трамп приказал вывести войска из данного района. После этого в город приехали российские военные, с которыми у американцев возник конфликт.

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