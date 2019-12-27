Самый северный кинотеатр в России открылся в Заполярном

Самый северный кинотеатр России начал работу в городе Заполярный Мурманской области, сообщает «Комсомольская правда».

Кинозал вместимостью в 66 человек открылся во Дворце культуры «Октябрь». Во время торжественной церемонии гости перерезали красную ленточку, «символизирующую начало новой кинематографической истории города», пишет издание.

В кинотеатре установлено современное оборудование, проектор для показа 3D-фильмов и акустика с пространственным звуком. Технику закупили на деньги Кольской горно-металлургической компании, которая выделила девять миллионов рублей.

Первым фильмом, показанным здесь, стал «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Кинотеатр был создан при поддержке Фонда кино, который в течение шести лет планирует открыть еще более 200 кинозалов по всей России.

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