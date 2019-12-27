«Мисс Львов» пожаловалась на преследования националистов

Обладательница титула «Мисс Львов-2018» Наталья Болюх пожаловалась на преследования националистов в родном городе после ее визита в Москву. Слова Болюх приводит УНИАН.

«Я прилетела в аэропорт. Выхожу — ко мне подходят мужчины. Берут меня за руки и говорят: "Может, тебя обратно в Москву отправить?"» — рассказала она.

По словам Натальи, она не делала никаких политических заявлений, так что «репрессии» со стороны националистов безосновательны. В то же время она добавила, что не видит ничего плохого в поездках в Россию и в связях с российскими гражданами.

Ранее сообщалось, что на Украине националисты порезали на человеке одежду из-за российской символики. Инцидент произошел в городе Хмельницкий. Несколько радикалов подошли к посетителю кафе и задавали ему вопросы по поводу рубашки с надписью «ОМОН» и нашивками в виде российского флага и герба и изображениями серпа и молота. Мужчина ответил, что приобрел рубашку в Испании и даже не обратил внимания на эмблемы. В ответ на это националисты срезали нашивки ножом и пообещали купить ему вместо испорченной рубашки сине-желтую футболку.

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