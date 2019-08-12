Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел в городе Хмельницкий. Группа радикалов подошла к посетителю кафе. Они начали задавать ему вопросы по поводу рубашки с надписью «ОМОН», нашивками в виде российского флага и герба. Также на одежде местного жителя были изображены серп и молот. Мужчина ответил, что приобрел рубашку в Испании и даже не обратил внимание на эмблемы. В ответ на это националисты достали нож и стали срезать нашивки ножом, а после пообещали купить на замену сине-желтую футболку.

Затем радикалы обратились к своим зрителям с призывом реагировать на подобные инциденты и не допускать появления российской символики.

В ноябре прошлого года украинские националисты из партии «Свобода» захватили торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве. Они подожгли дымовые шашки внутри здания, из-за чего пришлось эвакуировать посетителей. Один из участников радикальной группировки объяснил цель захвата. «Мы взяли под контроль торговый центр Ocean Plaza для того, чтобы он не приносил ни копейки прибыли оккупанту», — сказал он в микрофон в ходе акции. Торговый центр принадлежит российским бизнесменам.

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