Россияне раскрыли планы на 2020 год — они планируют сделать ремонт, сменить автомобиль и продвинуться по карьерной лестнице. Это следует из результатов исследования сервиса «Авито», передает РИА Новости.

Так, 28 процентов надеются получить повышение в должности или прибавку к зарплате. 23 процента хотят сменить работу, а 13 процентов — открыть свой бизнес. Еще 23 процента планируют ничего не менять в карьере.

Доля россиян, которые планируют сделать ремонт, выросла с 23 до 36 процентов. 13 процентов намерены переехать в другую квартиру или в жилье большей площади, еще столько же планируют приобрести дом или квартиру. 6 процентов думают о переезде в другой город, 2 процента — в другую страну.

35 процентов опрошенных хотят сменить автомобиль. Доля тех, кто хочет получить права, выросла с 9 до 14 процентов, еще 10 процентов россиян хотят купить первый автомобиль, а 3 процента собираются продать свою машину и не покупать новую.

Чаще всего в подарок россияне планируют приобретать электронику (26 процентов), крупную бытовую технику для дома и дачи (24 процента) и мебель (22 процента).

Исследование проводилось методом онлайн-опроса 15-20 декабря 2019 года среди россиян в возрасте 18-64 лет, в нем участвовали более 2,5 тысячи человек.

Ранее россияне рассказали о своих новогодних предпочтениях и поделились, как они будут праздновать Новый год. Больше половины (55 процентов) опрошенных проголосовали за отдых дома, еще 25 процентов — за отдых в своем городе. 15 процентов останутся работать, пять процентов уедут за границу, причем три из них — «в лето». 64 процента россиян предпочитают искусственные елки, живая будет лишь у 11 процентов опрошенных. 23 процента россиян не ставят елку вообще, а два процента наряжают елки во дворе.

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