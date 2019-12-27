В России оценили ситуацию со штрафом за полеты над Крымом

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал глупой ситуацию, связанную с уплатой Казахстаном Украине первого штрафа за полеты над Крымом. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 27 декабря.

«Это большая глупость со стороны казахстанской авиакомпании, но если у них есть лишние деньги, значит казахи очень хорошо живут», — сказал Шеремет.

Парламентарий призвал Казахстан не идти на поводу «пиратской политики киевских властей». Он напомнил о российском статусе полуострова. Украина не имеет правовых оснований требовать средства с других государств за полеты над российской территорией, подчеркнул депутат.

Комментируя штрафы в размере 560 миллионов долларов, которые украинская сторона начислила авиакомпаниям России, Михаил Шеремет заявил, что «никто никому платить не обязан».

«Это еще украинские власти обязаны будут выплатить компенсации за разрушенную транспортную инфраструктуру полуострова», — заключил он.

Ранее в пятницу стало известно, что Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Казахстанская компания Euro-Asia Air выплатила 5,9 тысячи долларов за то, что ее самолет 8 августа пролетел над Крымом.

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