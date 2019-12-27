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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Информацию об этом опубликовал пресс-центр командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Штраф был наложен на казахстанскую компанию Euro-Asia Air, воздушное судно которой 8 августа 2019 года выполнило полет над Крымом.

С авиаперевозчика взыскали 5,9 тысячи долларов (365 308 рублей). Официально штраф наложен за нарушение государственной границы Украины.

Ранее Гепрокуратура Украины возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга. В ведомстве заявили о незаконном пересечении границы Украины.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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