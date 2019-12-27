Названа дата открытия нового терминала аэропорта Шереметьево

В начале следующего года в московском аэропорту Шереметьево откроют дополнительный терминал. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает в пятницу, 27 декабря, агентство «Москва».

Там уточнили, что предварительно первый этап открытия международного терминала С запланирован на 17 января 2020 года.

Ранее в пресс-службе Шереметьево поясняли, что терминал С, в котором будет доступно 84 стойки регистрации, бизнес-залы «Малевич», «Шагал», двухуровневый VIP-зал, а также две крытых пешеходных галереи с пятиуровневым паркингом на 2,5 тысячи машиномест, войдет в состав Северного терминального комплекса (СТК). Предполагалось, что в нем будут обслуживать пассажиров международных воздушных линий.

3 мая прошлого года начал работу новый пассажирский терминал Шереметьево-1 (В). В 09:55 из него отправился первый борт в Саратов.

Проект развития СТК аэропорта Шереметьево подмосковные власти согласовали в 2016 году. Изначально планировалось, что новый пассажирский комплекс откроется на месте демонтированного аэровокзала Шереметьево-1 к началу 2018-го. Согласно проекту, терминал В ежегодно сможет принимать 20 миллионов пассажиров и будет обслуживать внутренние воздушные перевозки.

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