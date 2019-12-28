Футболист «Барселоны» недосчитался миллионов евро от клуба

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль намерен взыскать с клуба 2,4 миллиона евро невыплаченных бонусов. Об этом сообщает Goal со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.

Представители 32-летнего чилийца уже обратились с жалобой в Ассоциацию футболистов Испании и руководству Ла Лиги. Игрок подтвердил, что доверил дело своим адвокатам.

Видаль также признался, что считает несправедливостью долг со стороны «Барселоны». Зимой он может сменить клуб. Согласно слухам, Видалем интересуются в чемпионате Италии.

Согласно исследованию Sportingintelligence, «Барселона» — лидер мирового футбола по величине зарплат игроков. Средняя годовая зарплата футболистов каталонского клуба — более 12 миллионов долларов (около 10,7 миллиона евро).

В нынешнем сезоне Видаль принял участие в трех матчах «Барселоны». В сезоне-2018/2019 футболист записал на свой счет 53 игры во всех турнирах. Вместе с клубом он стал обладателем Суперкубка Испании и выиграл чемпионат страны.

Видаль известен по выступлениям за «Ювентус», «Баварию» и «Байер». В составе национальной команды он дважды выигрывал Кубок Америки.

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