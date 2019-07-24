Спорт
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Матч окончен
2:2
(3 : 2)
3 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
Международный кубок чемпионов
Бавария
Мюнхен, Германия
Матч окончен
1:0
Милан
Милан, Италия
Международный кубок чемпионов
Ювентус
Турин, Италия
Матч окончен
1:1
(4 : 3)
4 : 3
Интер М
Милан, Италия
Международный кубок чемпионов
Фиорентина
Флоренция, Италия
Сегодня
Начало в 03:00 (МСК)
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Международный кубок чемпионов
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Сегодня
Начало в 14:30 (МСК)
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Международный кубок чемпионов
Последние новости
Названа причина покушения на белорусского дипломата в Турции
Чиновника-миллиардера Шестуна отказались принимать в Кащенко
В Индии F-21 «побил» МиГ-35
Россию уличили в помощи обоим кандидатам на выборах в США
У Дмитрия Гудкова прошли обыски
Паук «захватил» квартиру в российском городе
Навального арестовали на 30 суток
Шишкан отрекся от воровской звезды в своем бассейне
Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников
Новости партнеров

«Барселона» устроит распродажу

Перейти в «Мою Ленту»

Каталонская «Барселона» готова расстаться с рядом футболистов нынешним летом. Об этом с ссылкой на источник в клубе сообщает ESPN.

Руководство сине-гранатовых рассчитывает выручить 150 миллионов евро в результате сделок. Отмечается, что «Барселону» могут покинуть бразильцы Филиппе Коутиньо, Малколм и Рафинья Алькантара. Также в клубе готовы рассмотреть предложения по покупке хорвата Ивана Ракитича, французского защитника Самюэля Умтити и чилийца Артура Видаля.

Задачей руководства «Барселоны» стало сокращение разрыва между тратами и доходами. По данным Voetbal International, после приобретения французского хавбека Антуана Гризманна за 120 миллионов евро, каталонский клуб стал самым расточительным клубом Европы. «Барселона» потратила 1,08 миллиарда евро за последние пять лет.

Гризманн перешел в «Барселону» из мадридского «Атлетико». Последние потребовали выплаты дополнительных 80 миллионов евро, настаивая, что каталонцы достигли договоренности с игроком до того, как сумма отступных в его контракте снизилась с 200 до 120 миллионов евро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sources: Barcelona eye €150m in player sales
«Барселона» стала самым расточительным клубом Европы
«Атлетико» затребовал еще 80 миллионов евро за ушедшего в «Барселону» Гризманна
Другие материалы рубрики
Спорт00:06Сегодня

«Надеемся, он скоро уйдет»

Зидан решил выставить Бэйла из «Реала». За него уже предлагают миллионы
23:1124 июля

Бэйл отказал китайцам

21:2524 июля

Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»

17:4915 июля

Чемпион мира по боксу попал под колеса и умер

Спорт00:0123 июля
Алекс Фергюсон

«Нельзя думать, что ты лучший в своем деле»

Они — легенды Английской премьер-лиги: как Фергюсон, Гвардиола и Венгер пришли к успеху
19:3224 июля

Футболист АПЛ решил отсудить у WADA миллионы фунтов за ущерб карьере

18:3624 июля

Бывший чемпион UFC Сен-Пьер высказался о бое против Нурмагомедова

17:2024 июля

Боксер Ковалев назвал виновного в гибели Дадашева

Спорт00:05 9 июля

«Мы вернемся, сто процентов»

Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
23:5315 июля

Африканский футболист перешел в клуб вместо однофамильца

14:0224 июля

Российская синхронистка рассказала о пользе небритых ног

16:2424 июля

Российский боксер умер в 36 лет

Россия
«Это была мечта, ставшая реальностью»
Российский фотограф увидел ВДНХ с неожиданной стороны и раскрыл ее тайну
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
Хабаровский край. На месте пожара в палаточном лагере "Холдоми", где сгорело 20 палаток. В результате происшествия погиб ребенок. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю«Не все ребята поняли, что произошло»
В сгоревшем российском лагере погибли дети. Кто виноват в их смерти?
Число отравившихся едой из вендинговых автоматов москвичей приблизилось к 100
«У нас это до сих пор считается стыдным»
Тысячи россиян не замечают, что выгорают на работе. Это опасно для карьеры и жизни
Названы сроки восстановления нормальной жизни в затопленной Иркутской области
У Дмитрия Гудкова прошли обыски
Все материалы
Мир
Земля унижений
Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
Названа причина покушения на белорусского дипломата в Турции
Россию уличили в помощи обоим кандидатам на выборах в США
В Турции выстрелили в белорусского дипломата
Раскрыты подробности покушения на белорусского дипломата в Турции
Разоблачена ложь в новом фильме про «Боинг» MH17
От Бориса Джонсона начали сбегать министры
Все материалы
Бывший СССР
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Украина задумала расширить санкции против России
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Зеленский опять всех обыграл. Каким теперь будет парламент Украины?
Мэрия Киева прокомментировала планы увольнения Кличко
Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников
На Украине раскрыли детали возвращения моряков из России
Луганск передал Киеву более 60 заключенных
Все материалы
Экономика
Ложные посылы
Для чего АКРА запугивает россиян ипотечным кризисом
Начало мусорной революции
Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Китай обвинили в гибели российских пчел
ЦСКА раскрыл информацию о закупках «Роснефтью» зарубежных костюмов
Взявшая кредит у китайцев Белоруссия попросила денег в Европе
России предрекли кризис рынка труда
Все материалы
Силовые структуры
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Главу наукограда Циолковский посадили за мошенничество
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
Пойманная с наркотиками россиянка выпрыгнула из окна во время обысков в квартире
Падение героев
Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
Шишкана отказались отпустить после поручительства Льва Лещенко и 40 друзей
Все материалы
Наука и техника
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Главную проблему F-35 решили деньгами
На Луне нашли гигантские запасы воды
Действия экипажа АС-31 «Лошарик» объяснили сохранением «ценнейшего оборудования»
F-22 испытали в режиме «горячего кресла»
Все материалы
Спорт
«Надеемся, он скоро уйдет»
Зидан решил выставить Бэйла из «Реала». За него уже предлагают миллионы
«Барселона» устроит распродажу
Бэйл отказал китайцам
Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»
Футболист АПЛ решил отсудить у WADA миллионы фунтов за ущерб карьере
Бывший чемпион UFC Сен-Пьер высказался о бое против Нурмагомедова
Боксер Ковалев назвал виновного в гибели Дадашева
Все материалы
Культура
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
Иван Бандерблог (ака Человек Макак) «Водка, Путин и русская жена»
Как россияне провели время в Италии и при чем тут треш и неразбериха
Долгие проводы
 
Раймонд Паулс объяснил негативное отношение западных стран к России
Умер актер Рутгер Хауэр
Николь Кидман отреагировала на песню мужа с деталями их интимной жизни
Актриса из «Милых обманщиц» сделала тату в честь своей девушки Кары Делевинь
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это как лучший в мире массаж, только без прикосновений»
Дети шепчут и чавкают на камеру, а взрослые на это смотрят. Почему это опасно?
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
«YouTube только это и надо»
Пятилетняя россиянка хвастается роскошной жизнью на камеру. И зарабатывает миллионы
Покоряющий Луну советский космонавт исчез с обложки журнала Time
Матерное приглашение на свадьбу огорчило гостей и удивило пользователей сети
Facebook заплатит рекордный штраф в истории США
«Подрывающего демократию» США Путина поместили на обложку Newsweek
Все материалы
Ценности
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
Italian actress Monica Bellucci and French actor and humorist Jamel Debbouze on the set of Asterix and Obelix Meet Cleopatra written by Rene Gosciny and Albert Uderzo, and directed by Alain Chabat. (Photo by Etienne George/Corbis via Getty Images)«В ней не было ничего женственного, кроме тела и хитрости»
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь: как жила легендарная Клеопатра
Женщины рассказали о хитрых способах скрыть седину
Женщина подняла на смех подаренное бывшим женихом обручальное кольцо с лягушками
Эмили Ратаковски призналась в воровстве одежды у мужа
Коллекционер отдал почти полмиллиона долларов за грязные кроссовки
Все материалы
Путешествия
«Люди жили, потом все упало!»
Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Жизнь замирает только в шаббат»
В этом месте собрались солдаты, воры и циркачи. Тут опасно, но прекрасно
Туристы смогут снять дом Беллы из «Сумерек»
Пьяная пассажирка покалечила восьмилетнего ребенка на борту самолета
Пассажиры подстригли ногти на ногах в поезде и вывели из себя попутчиков
Туристов призвали перестать фотографироваться с «несчастными» животными в Крыму
Все материалы
Из жизни
Евгения Танаева«Не люблю слушать про Россию гадости»
История россиянки о жизни в Калифорнии
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У тебя вырастут волосы повсюду!»
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
Крокодил откусил девочке руку
Найден лев как из «Короля льва»
Собака помогла мужчине стать миллионером
Тело пропавшего 10 лет назад продавца нашли за холодильником
Все материалы
Тест: что вы помните о советских машинах
Мечтаете о «Волге» или «Победе»? Мы испытаем на прочность вашу решимость
Mercedes-Benz С111 празднует полвека
Часть вторая: как концепт-кар поселился на испытательных полигонах
Путешествуем по Исландии на Subaru
Выясняем, каково это путешествовать по Исландии на автомобиле и во сколько это может обойтись
Что рисует дизайнер Bentley в свободное время?
Классические спорткары и гоночные машины в работах Фредерика Дамса
Новую Skoda Octavia снова поймали на дороге без камуфляжа
Aston Martin показал все машины из новой «бондианы»
Ford Transit превратили в «спортивный» автодом за 100 тысяч долларов
Все материалы
Дом
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
Московские власти открестились от стройки на «ядерном могильнике»
Паук «захватил» квартиру в российском городе
В Чечне появится военный городок за три миллиарда рублей
Молодежь скупила половину новых квартир в Москве
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы