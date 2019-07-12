«Атлетико» затребовал еще 80 миллионов евро за ушедшего в «Барселону» Гризманна

Руководство мадридского «Атлетико» рассчитывает получить за французского нападающего Антуана Гризманна еще 80 миллионов евро. Об этом сообщается в заявлении клуба.

«Атлетико» утверждает, что 28-летний форвард согласовал контракт с каталонцами до того, как сумма отступных за него снизилась с 200 до 120 миллионов евро. Таким образом, мадридцы намерены получить еще 80 миллионов евро.

Ранее 12 июля «Барселона» объявила о подписании пятилетнего соглашения с Гризманном. В заявлении каталонцев подчеркивалось, что за футболиста были выплачены 120 миллионов евро.

«Атлетико» уже выражал недовольство тем, что «Барселона» вела переговоры с Гризманном на протяжении сезона-2018/2019. По его завершению футболист объявил об уходе из мадридского клуба.

Гризманн выступал за клуб с 2014 года. За это время форвард провел 180 матчей и забил 94 гола. В составе сборной Франции Гризманн стал вице-чемпионом Европы и чемпионом мира.

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