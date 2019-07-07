Гризманн решил последовать примеру Неймара

Французский форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн выкупит свой контракт у клуба. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

28-летний футболист воспользуется пунктом в договоре с мадридским клубом и выплатит отступные в размере 120 миллионов евро, после чего будет считаться свободным агентом. Также Гризманн избавился от необходимости платить штраф за неявку в расположение команды для начала предсезонной подготовки.

5 июля «Атлетико» публично осудил переговоры «Барселоны» и Гризманна, которые якобы имели место еще по ходу сезона-2018/2019. В заявлении клуба отмечалось, что каталонцам будет отказано в отсрочке платежа за трансфер француза. До этого Sport.es утверждал, что между «Барселоной» и «Атлетико» была достигнута договоренность по поводу перехода игрока. Сам Гризманн заявил об уходе из клуба после окончания сезона.

В августе 2017-го опцией выкупа собственного контракта воспользовался бразилец Неймар. Он выплатил «Барселоне» сумму в 222 миллиона евро, а позже подписал контракт с «Пари Сен-Жермен», что позволило последним избавиться от проблем, связанных с финансовым fair-play.

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. За это время француз провел 180 матчей и забил 94 гола. Он вице-чемпион Европы и чемпион мира в составе сборной Франции.

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