«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении

Руководство мадридского «Атлетико» обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую «Барселону» в неуважении. Позиция клуба опубликована на его сайте.

Мадридцы считают, что «Барселона» нарушила защищенные периоды переговоров с игроками, начав обсуждение деталей личного контракта Гризманна еще по ходу сезона. В связи с этим «Атлетико» отказывается предоставить каталонцам отсрочку платежа за переход игрока, а самого форварда просит явиться на предсезонный сбор.

«В этом пресс-релизе "Атлетико" хочет выразить свое самое сильное отвращение к поведению обеих сторон, особенно "Барселоны", — за то, что клуб побуждал игрока разорвать договорные отношения с "Атлетико" по ходу сезона», — гласит заявление мадридцев.

28 июня сообщалось, что «Барселона» согласовала покупку Гризманна за 120 миллионов евро. Тогда «Атлетико» не возражал против разделения выплаты за игрока на несколько траншей.

Гризманн — вице-чемпион Европы и чемпион мира в составе сборной Франции. Футболист выступает за «Атлетико» с 2014 года. За это время француз провел 180 матчей и забил 94 гола.

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