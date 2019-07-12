Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро

«Барселона» заключила контракт с французским нападающим Антуаном Гризманном. О сделке сообщается на сайте клуба.

«Барселона» выплатила «Атлетико» сумму отступных за 28-летнего форварда в размере 120 миллионов евро. Гризманн подписал контракт с каталонцами до 2024 года. В договоре прописана сумма отступных — 800 миллионов евро. В ближайшее время клуб объявит дату официальной презентации игрока.

«Барселона» вела переговоры с Гризманном на протяжении сезона-2018/2019, за что была раскритикована руководством «Атлетико». Сам Гризманн отказался вернуться в расположение клуба для прохождения предсезонной подготовки. Также сообщалось, что француз готов воспользоваться пунктом о выкупе собственного контракта у «Атлетико» и стать свободным агентом.

После сезона-2018/2019 Гризманн объявил, что покинет «Атлетико». Он выступает за клуб с 2014 года. За это время француз провел 180 матчей и забил 94 гола. В составе сборной Франции форвард стал вице-чемпионом Европы и чемпионом мира.

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