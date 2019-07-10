«Барселоне» не хватило денег на Гризманна

«Барселона» не сумела перевести «Атлетико» 120 миллионов евро в качестве отступных за французского нападающего Антуана Гризманна. Об этом сообщает AS.

По информации источника, каталонцы собирались выплатить деньги мадридцам и в пятницу, 12 июля, представить игрока. Однако руководство «Барселоны» столкнулось с проблемой из-за отказа банков предоставить финансовые гарантии. «Атлетико» же отказался предоставить рассрочку — в Мадриде хотят получить всю сумму одним траншем.

Из-за этого зарплаты сотрудникам клуба были перечислены с задержкой. Работники «Барселоны» получили деньги за июнь на три дня позже.

7 июля сообщалось, что Гризманн намерен воспользоваться пунктом о выкупе собственного контракта у «Атлетико» и стать свободным агентом. «Барселона» является главным претендентом на 28-летнего француза. Каталонцы вели переговоры с форвардом на протяжении сезона-2018/2019, за что были раскритикованы руководством «Атлетико».

После сезона-2018/2019 Гризманн объявил, что покинет Мадрид. Он выступает за клуб с 2014 года. За это время француз провел 180 матчей и забил 94 гола. В составе сборной Франции форвард стал вице-чемпионом Европы и чемпионом мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!