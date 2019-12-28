Зависимость Украины от африканского картофеля назвали позором

Украина все больше зависит от импорта аграрной и продовольственной продукции и не может быть конкурентом странам ближнего и дальнего зарубежья. Такие мнение озвучил глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич, передает РИА Новости.

«Наверное, впервые в новой истории Украины мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта», — отметил Томич. Он также рассказал, что сейчас Украине даже приходится импортировать картофель из стран Африки, что является позором.

Томич подчеркнул, что зависимость от импорта в стране только нарастает, в особенности это касается овощей и животноводство.

В начале декабря в украинских СМИ появились данные о том, что в стране в 700 раз увеличился импорт картофеля с июля по ноябрь 2019 года. Отмечается, что причиной такого роста стала жадность украинских фермеров, которые установили слишком высокие цены на продукцию. Россия стала самым крупным импортером, также свыше 500 тысяч тонн картофеля было привезено на Украину из Азербайджана, Египта, Китая и других стран. В сезоне 2018-2019 Украина установила рекорд по импорту овощей и картофеля.

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