Жадные фермеры заставили Украину скупать картофель в России

Импорт картофеля на Украину с июля по ноябрь 2019 года вырос в 700 раз по сравнению с прошлым годом. Только в ноябре было завезено 46 тысяч тонн, что в два раза меньше, чем в октябре, но в 15 тысяч раз больше, чем год назад за тот же период. Об этом сообщает специализированный портал EastFruit.

Эксперты подсчитали, что в последние два месяца около половины всех продаж картофеля в рознице пришлось на привозной продукт, в основном из России.

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Причиной такой ситуации стала жадность местных фермеров, которые установили слишком высокие цены. Руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Александр Хорев отметил, что импортерам картофель обходился в два раза дешевле.

Небольшое снижение стоимости не помогло украинским фермерам активнее продавать свою продукцию, потому что многие закупили картофель впрок еще в сентябре.

Как отметил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак, местные картофелеводы до сих пор не понимают, что им осталось лишь четыре месяца для продаж своих запасов.

В материале отмечается, что Россия сама остается одним из крупнейших импортеров картофеля в регионе. Более 500 тысяч тонн привозят из Азербайджана, Египта, Китая и других стран. Несмотря на это украинские производители пытаются продавать собственный картофель дороже, чем в России.

Такая тенденция наблюдается не первый год. В сезоне 2018-2019 Украина поставила рекорд по импорту овощей и картофеля. Рост по сравнению с предыдущим периодом составил 27 процентов. Стоимость картофеля за год выросла почти в три раза.

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