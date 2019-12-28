Российский игрок НХЛ порезал руку коньком и оставил на льду «тонну крови»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев получил рассечение во время матча регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилс». Об этом сообщает TSN.

В третьем периоде встречи Михеев в результате столкновения с соперником порезал руку коньком. Игрок был немедленно доставлен в госпиталь, сроки его восстановления пока неизвестны.

Вратарь «Торонто» Майкл Хатчинсон пришел в ужас из-за травмы Михеева и заявил, что его партнер оставил на льду «тонну крови». «Ее было намного больше, чем от обычного удара клюшкой. Надеюсь, с ним все будет в порядке», — сказал спортсмен.

Встреча завершилась победой «Мэйпл Лифс» в овертайме — 5:4. Сам Михеев отметился заброшенной шайбой, которая оказалась для него восьмой в сезоне.

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