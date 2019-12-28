Украина провела танковые учения в Донбассе для «преодоления противника»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели в Луганской области двухдневные танковые учения для проверки боевой готовности. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Там заявили, что танкисты изучали планы организации боев, а также участвовали в практических действиях подразделений во время выхода в определенные районы Донбасса с целью «преодоления вероятного противника».

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При этом руководитель учений, майор ВСУ Евгений Межевикин добавил, что на заключительном этапе учений танкисты отрабатывали стрельбу на меткость в движении и на месте.

«Выполняли задачи армейцы уже на модернизированных броневиках, оборудованных тепловизорами, GPS-навигаторами и более мощными двигателями», — заявили в ВСУ.

Отмечается, что для некоторых военнослужащих учения стали «одним из первых серьезных испытаний». «В будущем полученные танкистами знания пригодятся при выполнении задач по назначению», — говорится в сообщении.

19 декабря сообщалось, что Генштаб ВСУ намерен в 2020 году активизировать обучение воинских частей ведению боевых действий в городских условиях. Для этого во Львовской области ведется строительство специального полигона, где будут воссозданы объекты городской инфраструктуры, включая шахты.

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