Жители Счастья потребовали от Украины убрать из города бронетехнику

Жители города Счастье Луганской области потребовали от командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывести за пределы города бронетехнику. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), пишет «Луганский информационный центр».

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По их данным, украинское командование размещает технику в населенных пунктах на подконтрольной территории, которая находится вблизи линии соприкосновения. «Так, в населенном пункте Счастье выявлены пять боевых машин пехоты (БМП), три бронетранспортера (БТР) и один танк из состава 46-й бригады ВСУ, размещенные на участках жилых домовладений», — заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что после многочисленных обращений жителей Счастья к командованию бригады и оперативно-тактической группировке «Север» с жалобами на противоправные действия украинских военнослужащих, техника не была выведена из города.

При этом в Народной милиции ЛНР жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса призвали обращаться по всем фактам нарушений прав и свобод к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Ранее 28 декабря сообщалось, что ВСУ завершили в Луганской области двухдневные танковые учения для проверки боевой готовности. В штабе Операции объединенных сил заявили, что военнослужащие приняли участвовали в практических действиях танковых подразделений с целью «преодоления вероятного противника».

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