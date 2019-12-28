В ДНР отреагировали на инициативу США ввести миротворцев в Донбасс

Глава министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова оценила заявление временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о необходимости введения в Донбасс международных миротворцев. Об этом сообщает пресс-служба МИД ДНР в своем Telegram-канале.

Никонорова отметила, что слова Тейлора могут свидетельствовать о его некомпетентности и невежественности наряду с украинскими чиновниками.

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По ее словам, представитель США не ознакомился с текстом «Комплекса мер по выполнению минских соглашений», поскольку в ином случае он «точно знал бы, что восстановление контроля над границей возможно только после всеобъемлющего политического урегулирования, а не согласно "какому-то компромиссному варианту"».

Глава МИД ДНР подчеркнула, что высказывание дипломата оторвано «от реалий конфликта в Донбассе» и может быть интерпретировано как попытка подвергнуть минские договоренности ревизии.

«Однако, эти попытки обречены на провал — ни о каких правках в достигнутые в Минске договоренности речи быть не может, поскольку это одобренные странами-гарантами и Советом Безопасности ООН документы, обязательные к исполнению ровно в том виде и порядке, который в них указан», — заявила Никонорова.

Она добавила, что сейчас украинские власти должны или выполнять свои обязательства, или официально признать неспособность реализовать международно-правовые документы, что повлечет ответственность Киева за срыв мирного процесса.

Накануне Тейлор заявил, что в Донбасс стоило бы ввести международных миротворцев в рамках возвращения Украине контроля над регионом. В своих словах дипломат исходил из того, что в Донбассе присутствуют российские силы, которые должны оттуда уйти.

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