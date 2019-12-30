«Аэрофлот» подтвердил премиальный статус в Китае для транзита в Европу

«Аэрофлот» вновь признан «Лучшей авиакомпанией для транзита между Китаем и Европой» по версии авторитетной китайской премии Stars Awards. Торжественная церемония вручения наград состоялась в экономической столице КНР городе Шанхае, в гостинице The St.Regis Shanghai Jingan. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе перевозчика.

Награда традиционно отмечает самых достойных иностранных участников туристического рынка Китая, включая лучших международных перевозчиков. «Аэрофлот» указан в их числе второй год подряд. Победителей премии определяют тремя путями: посредством общего голосования читателей, анализа экспертных оценок, а также с помощью опросов в социальных сетях. Учредитель награды — китайское издание Travelling Scope. Этот журнал является одним из старейших в КНР изданий о путешествиях. Он выходит в свет уже 39 лет с ежемесячной аудиторией читателей более 650 тысяч человек.

«Подтверждение высокого статуса "Аэрофлота" в Китае от Stars Awards — это свидетельство динамичного развития нашего присутствия на приоритетном международном рынке и лидерства на ключевом направлении глобального трансфера, — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. — С учетом важности сотрудничества между Китаем и Россией наращивание транзитного пассажиропотока между двумя странами является ключевым компонентом нашей Стратегии 2023».

В число преимуществ «Аэрофлота», которые обеспечили ему признание со стороны организаторов премии, входят высокое качество сервиса, пунктуальность полетов, доступные тарифы и удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево — участнике программы China Friendly.

Широкая маршрутная сеть «Аэрофлота» включает четыре ключевых пункта в Китае: Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Авиакомпания планомерно совершенствует спектр услуг, ориентированных на китайских потребителей.

Для упрощения коммуникаций функционирует китайская версия Интернет-сайта, аккаунты авиакомпании в Weibo и WeChat обеспечивают бесперебойный канал связи с китайскими пользователями в социальных сетях КНР. На борту пассажирам предлагается карта меню на китайском языке, а в бизнес-классе —«Азиатский сет» — набор блюд национальной кухни. Бортовая система развлечений содержит контент на китайском языке. На родном языке также делаются объявления для китайских пассажиров на рейсах из Китая и в Китай.

Титул «любимой иностранной авиакомпании в Китае» от Flyer Award «Аэрофлот» получил в 2019 году в третий раз. Коллекцию международных наград «Аэрофлота» за 2019 год пополнили победы в номинациях «туристического Оскара» — World Travel Awards: «Лидирующий авиационный бренд в мире», «Лучший бизнес-класс в мире» и «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию».

Новая стратегия Аэрофлота «100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота» ставит целью увеличить международный транзитный поток в два-три раза до 10-15 миллионов в 2023.

