ФАС и «Аэрофлот» приняли единый подход к ценообразованию на билеты экономкласса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и авиакомпания «Аэрофлот» разработали единый подход к ценообразованию на авиабилеты в эконом-классе, учитывающий требования антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Разработанный подход описывает алгоритмы установления цен в зависимости от рыночных условий, в первую очередь от спроса, без привязки к себестоимости перевозки.

Все пассажиры в один и тот же период времени имеют равные возможности по приобретению авиабилетов по одинаковым ценам. При этом можно выбирать такую тарифную группу, которая включает необходимые пассажиру условия перевозки и, тем самым, не платить за неиспользуемые услуги.

Цены на авиабилеты изменяются со временем в зависимости от спроса таким образом, что в среднем от 70 до 80 процентов мест продается по ценам ниже себестоимости. То есть перевозка становится доступной большинству пассажиров с разным уровнем доходов. Доступность мест для деловых пассажиров, а также для пассажиров, которым необходимо вылететь в определенное время или дату и не купивших билеты заранее, обеспечивается за счет продажи по мере приближения дня вылета оставшихся мест. Комбинация 70-80 процентов дешевых и 20-30 процентов дорогих авиабилетов создает условия для окупаемости рейсов авиакомпании.

Если спрос падает и возникает риск недостаточного заполнения кресел на рейсах, цены могут снижаться, даже по мере приближения даты вылета. Такая мера позволяет продолжать работу над повышением уровня заполняемости кресел на рейсах авиакомпании и тем самым повысить экономическую эффективность использования воздушных судов.

О прозрачности действий «Аэрофлота» для регулятора говорит тот факт, что авиакомпания принимает коммерческую политику, а также предоставляет исчерпывающие данные по мониторингу цен на авиабилеты в Единой информационно-аналитической системе ФАС России, отмечается в сообщении перевозчика.

