«Аэрофлот» представил борт баскетбольного клуба ЦСКА в цветах команды

Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» представила самолет в цветах баскетбольного клуба ЦСКА. Перевозчик является официальным перевозчиком клуба. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В цвета клуба приоделся Airbus 320, названный в честь физика-ядерщика Игоря Курчатова. До этого бортом ЦСКА был лайнер, названный в честь русского композитора Николая Римского-Корсакова. Теперь этот лайнер будет выступать в стандартной ливрее компании.

Ливрею ЦСКА нанесли на известной голландской фабрике в Маастрихте. На весь процесс понадобилось 340 литров краски, 28 километров фиксирующей пленки и 32 квадратных километра маскировочной пленки.

Позднее «Аэрофлот» представил видеоролик, посвященный сотрудничеству с баскетбольным клубом ЦСКА. В ролике принял участие форвард армейцев Никита Курбанов.

