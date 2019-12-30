Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg. С начала года национальная валюта выросла на 16,5 процента по отношению к доллару, и из-за этого доходы страны от экспорта снизились.

Изначально бюджет страны планировали исходя из того, что доллар будет стоить 28,2 гривны. Потом прогноз пересмотрели, заложив цену в 24,6 гривны за доллар. В итоге разрыв в ожидаемых и полученных экспортных доходах составил порядка 1,6 миллиарда долларов.

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О проблемах из-за укрепления нацвалюты в стране говорили еще летом 2019-го. Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан утверждал, что это привело к невыполнению плана доходов государственного бюджета. По его словам, план доходов в госбюджет оказался недовыполнен на 9,2 миллиарда гривен (порядка 366,2 миллиона долларов). Укрепление гривны будет стимулировать рост импорта и сдерживать экспорт украинских товаров и услуг. В то же время это будет сдерживать рост цен, прежде всего на импортные товары», — говорил Пацкан.

В середине декабря украинской валюте предсказали резкий обвал. «Есть большая вероятность, что курс на конец 2020 года будет более 30 гривен за доллар. А при негативном сценарии — более 50 гривен за доллар», — отметил кандидат экономических наук Александр Хмелевский. По состоянию на 30 декабря, за один доллар дают 23,70 гривны.

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