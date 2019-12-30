Правительство задумалось о лоукостере для Дальнего Востока

Правительство России вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ Минтранса Совету Федерации.

В письме также говорится, что кабмин решил модернизировать или создать новый центр по техобслуживанию и переподготовке авиационного персонала на Дальнем Востоке.

Сенатор Иван Абрамов в беседе с газетой заявил, что надежда на создание новой авиакомпании есть, поскольку федеральный бюджет имеет профицит, а в следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около восьми триллионов рублей. Кроме того, цена на нефть не падает и деньги у государства есть, подчеркнул он.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в свою очередь назвал создание дальневосточного лоукостера нецелесообразным. Он напомнил, что в России действует программа субсидирования полетов на Дальний Восток. «Не составляет большого труда без создания новой компании увеличить объем этой материальной помощи и распространять ее на более широкие круги населения», — отметил Пантелеев.

В настоящее время в России действуют субсидированные авиаперевозки. Билеты по сниженной цене могут приобрести россияне в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (женщины — от 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы, а также многодетные семьи. Кроме того, в 2015 году были введены плоские тарифы: такие билеты имеют фиксированную цену, не зависящую от даты покупки.

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