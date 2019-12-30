Самый добрый мем уходящего года придал россиянам сил

В России набирает популярность мем с диалогом двух котов о поездке в «Икею». В сети картинку в виде комикса называют самым добрым мемом уходящего года, который в преддверии праздников погружает в атмосферу тепла и уюта.

На картинке, которая на протяжении недели расходилась по соцсетям и развлекательным порталам, два кота говорят о покупках. Рыжий кот, известный в сети как «кот с добрым придающим сил выражением морды», рассказывает, что съездил в «Икею». «Поехал в "Икею" новое постельное белье выбирать», — рассказывает один. «И фужерчики?» — задает встречный вопрос его собеседник. «И фужерчики», — подтверждает первый.

Фото: Пикабу

Россияне в соцсетях отмечают, что мем про «фужерчики» взывает спокойствие и желание поехать в «Икею» и накупить мелочей.

— и не кончается объятье (@techlecticwtch) 23 декабря 2019, 16:21

Некоторые замечают, что комикс с котами имеет реальное воздействие. Пользователи пишут, что, посмотрев на него, действительно поехали в «Икею», чтобы купить в том числе и фужеры. «Эта картинка, присланная вчера другом, стоила мне 6 тысяч. Долбаная "Икея", как так-то?! Ну ладно, на самом деле, мне понравилось, и постельное новое теперь есть», — написал микроблогер ВиЛка.

Юзеры попытались разгадать секрет популярности картинки с котами, один из которых в 2015 году уже пережил волну популярности. На Tumblr и в Imgur его прозвали «добрым понимающим котом». Выражение его морды также стало популярным стикером в Telegram. В Facebook ему посвящена страница «Понимающий кот каждую пятницу» («Understanding Cat Every Friday»), автор которой по пятницам публиковал одно и тоже фото кота с подписью «Снова один в пятницу? Я понимаю». Некоторые считают, что нынешняя популярность мема связана с выражением «и фужерчики». «Потому что фужерчики — символ мещанского счастья. Еще и в уменьшительно-ласкательном наклонении», — объяснил Егор Иванов.

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