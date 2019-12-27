Мужчины посоревновались в трогательных сообщениях для бывших

Пользователь Twitter опубликовал трогательное сообщение для бывшей девушки, поздравив с Днем благодарения. На запись мужчины обратили внимание другие юзеры и стали придумывать свои версии общения между прекратившими отношения партнерами.

«Счастливого Дня благодарения. Спасибо тебе, что всегда была рядом, даже когда я не давал на это никаких оснований. Необязательно отвечать, просто хочу, чтобы ты это знала», — написал HPJArt. Твит получил почти 143 тысячи лайков и более 37 тысяч ретвитов.

С его текстом посоревновался юзер BlvkKing. «Счастливого Дня благодарения, надеюсь, у тебя все хорошо. Я просто хотел сказать, что благодарен тебе за все. Ты прекрасна, даже если я этого и не замечал. Скучаю по нам с тобой, но вижу, что ты счастлива с новым парнем. Если будет нужен друг, знай, я всегда рядом. Необязательно отвечать, просто будь счастлива», — написал он. В комментариях один из пользователей отметил, что подобные тексты и вправду лучше присылать именно в праздничные дни.

Посты от 28 ноября с сообщением для бывшей возлюбленной стали мемом, сообщает The Daily Dot. О нем снова вспомнили примерно через месяц, в Рождество. Юзеры стали придумывать новые варианты, в которых появлялись дети и родственники. Главной их отличительной чертой помимо тематики писем стало изображение рэпера Future со смартфоном.

В мемах высмеиваются бывшие, которые пытаются трогательным сообщением убедить вернуться к нему, а праздничное время считают лучшим для этого моментом. «Знаю, что я последний, с кем ты бы хотела общаться, но все равно хочу быть первым, кто скажет тебе — с Рождеством», — написал Dee_Ar_Jay.

К христианскому празднику у мема появилась и женская версия — теперь девушка писала бывшему. Его «лицом» стала подруга рэпера модель Лори Харви (Lori Harvey), также смотрящая в смартфон. «У меня был сумасшедший сон с тобой, и вот решила написать. Я знаю, что мы расстались не очень мирно, но надеюсь у тебя все хорошо. Поздравь свою маму от меня с Рождеством. Наслаждайся выходными», — опубликовала свою версию подобного текста JE55ICAFANT.

Один из самых популярных в интернете мемов на тему отношений — «неверный парень». Он зародился летом 2017 года. Пользователи соцсетей обратили внимание на снимок из фотобанка, на котором молодой человек, прогуливающийся с девушкой, загляделся на другую девушку в красном платье. Снимок стали использовать в качестве иллюстрации несовпадений желаний и реальности.

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