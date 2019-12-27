В сети устали от мема «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» и попросили о помощи

Пользователи соцсетей пожаловались на усталость от песни Лютика в сериале «Ведьмак», которая стала мемом. Многие признались, что, услышав однажды, постоянно напевают строчки «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

Песня трубадура из второй серии «Ведьмака» быстро заняла место в трендах русскоязычного Twitter.

— не твой андрейка (@kursnic) 24 декабря 2019, 22:00

О композиции узнали даже те, кто не смотрел сериал. Большое количество юзеров пожаловались на то, что песня им надоела.

— Geek chick Палпатиновна (@Igorina) 23 декабря 2019, 07:40

Некоторые хотели забыть мотив и просили помощи у других пользователей.

— Geek chick Палпатиновна (@Igorina) 22 декабря 2019, 17:24

Премьера «Ведьмака» с Генри Кавиллом в главной роли состоялась на Netflix 20 декабря. Российские зрители раскритиковали сериал за чернокожих эльфа и дриаду, а иностранные критики посчитали шоу «болезненно очевидной попыткой заменить "Игру престолов" при помощи сисек и крови».

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