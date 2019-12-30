Опубликован список лучших сексуальных киносцен года

Стал известен список лучших сексуальных сцен в фильмах и сериалах, вышедших в 2019 году. Рейтинг опубликован на развлекательном портале Popsugar.

На первом месте оказался эпизод из последнего сезона «Игры престолов», в котором Арья Старк после многолетней разлуки вновь встречает Джендри Баратеона и предлагает ему переспать, объясняя, что вскоре они оба могут погибнуть в битве. Как отмечают авторы издания, эта сцена отличается от других подобных в шоу, так как в ней инициативу проявляет именно героиня.

Вторую позицию занял момент из байопика об Элтоне Джоне «Рокетмен». В нем показывают отношения британского артиста и его первого менеджера Джона Рила.

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Тройку замкнула сцена из ленты «Стриптизерши». Отмечается, что одна из сцен в клубе одновременно отображает и сексуальность работы танцовщиц, и сложность такого рода занятий.

На четвертом месте разместилось шоу «Розуэлл, Нью-Мексико», в котором показали любовную связь Макса и Лиззи. Пятую позицию занял сериал «Дрянь». Портал выделил эпизод, где во время страстного момента между главной героиней и священником со стены падает крест.

В список также включили сцены из таких проектов, как «Анатомия страсти», «Удивительная миссис Мейзел», «Как избежать наказания за убийство», «Форс-мажоры», «Образование», «Король», «Вероника Марс» и «Кто-то классный».

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