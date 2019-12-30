Спящую в метро пьяную пару подняли на смех

Пользователи Reddit посмеялись над видео, снятым в метрополитене одним из посетителей сайта. На нем пара уснула друг на друге. При этом находящийся сверху мужчина держит в руке банку с пивом, которое медленно проливается на лежащую на его коленях женщину.

«Как романтично», — охарактеризовал увиденное автор ролика.

Его пост выбился в топ Reddit, а спящих в метро на портале подняли на смех. Многие полагали, что молодые люди были пьяны, поэтому уснули в не самой удобной позе, а женщина не замечала, что на нее льется пиво. «Ничего страшного, она, вероятно, внезапно проснется и ее начнет рвать ему на колени прежде, чем они доберутся до станции, так что все придет в баланс», — иронично заметил пользователь с ником 793F. Ему ответили, что вершиной мастерства будет, если женщину станет тошнить так же медленно, как на нее вытекает содержимое жестяной банки. «... и однажды они посмотрят друг на друга и с тоской скажут: "Помнишь ту ночь в метро, ​​когда ты лил на меня пиво прямо перед тем, как меня стошнило тебе на колени?"» — пошутил Buck_Thorn.

Некоторым показалось, что таким образом мужчина метит территорию. «Умный парень. Писает в банку заранее, а потом выглядит так, будто он "пролил" свое "пиво" на нее», — добавил Anto0on.

Части пользователей было неинтересно обсуждать уснувшую пьяную пару, зато они оценили некоторые элементы одежды спящих. «Классные ботинки», — отметил newtscaamander.

Кое-кто подтрунил и над автором видео. «Хм, этот напиток обливает эту бедную леди. Я должен снять это для интернета», — описал его мысли пользователь с ником SplatonTo. Другие в шутку пояснили, что Нью-Йорк, где, по всей видимости, было снято видео, не тот город, где принято общаться с заинтересовавшими тебя людьми.

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