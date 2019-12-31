Испытания «Коалиции-СВ» показали на видео

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В Свердловской области прошли предварительные испытания самоходной артиллерийской установки 2С35 «Коалиция-СВ». Видео со стрельбищ показал телеканал «Звезда».

Стрелковые испытания САУ проходили в три этапа — разогревочный выстрел, два выстрела с усиленным снарядом и стрельба из 152-миллиметровой пушки по мишеням. Непосредственный выстрел и зарядка орудия происходят автоматически, в это время наблюдатели находятся в бункере. Ходовые испытания образец САУ «Коалиция-СВ» уже прошел. После успешных заводских испытаний опытная партия из четырех образцов пройдет войсковые испытания. Только после этого САУ смогут запустить в серию.

152-миллиметровая одноствольная самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, живой силы, ПВО, ПРО и других объектов. Впервые «Коалиция-СВ» была представлена на Параде в честь 70-летия Победы и она должна заменить созданную в 1980-е годы «Мсту-С».

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