Разработчик рассказал о будущем установок «Коалиция-СВ» в войсках

Новые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ» поступят на вооружение специальных подразделений Сухопутных войск России. Об этом в субботу, 25 ноября, «Интерфаксу» сообщил главный конструктор специального конструкторского бюро «Уралтрансмаш» Валерий Кукис.

«"Коалиция-СВ" и "Мста" — системы разного направления. В перспективе "Коалиция" — машина, которая предназначена для отдельных артиллерийских бригад, то есть специальных артиллерийских подразделений. А "Мста" постепенно перейдет в мотострелковые и танковые подразделения, отдельные дивизионы и артполки», — сказал Кукис.

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В мае нынешнего года сообщалось, что серийные поставки «Коалиции-СВ» в армию должны начаться до 2020 года.

Сухопутные войска в настоящее время вооружены, в частности, САУ «Мста», в войска поступают модернизированные «Мста-СМ».

Новая 152-миллиметровая артсистема 2С35 «Коалиция-СВ», способная поражать цели на дистанции до 70 километров, орудие имеет скорострельность до 10 выстрелов в минуту.

Создана в нижегородском ЦНИИ «Буревестник» в 2000-х годах. Испытания отдельных узлов перспективной системы начались в первой половине 2000-х годов, установки в сборе — в 2013 году. В 2015-м первые установки были продемонстрированы на Параде Победы на Красной площади в Москве.