Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, чьи состояния за последние десять лет сократились сильнее всего. Первая строчка в рейтинге досталась Олегу Дерипаске.

В 2010-м его доход составлял 10,7 миллиарда долларов, а к 2019-му сократился до 4 миллиардов. В частности, его активы обвалились из-за введения американских санкций.В январе 2019-го ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были сняты благодаря достигнутому с американским Минфином соглашению. Однако остальные компании и лично Дерипаска остались под санкциями.

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На вторую строчку издание поставило совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, чей капитал уменьшился с 7,5 до 2,1 миллиарда долларов. Тройку замыкает председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин. Потери бизнесмена с 2010 года оценили в 5,9 миллиарда долларов.

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

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