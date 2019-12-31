В ФИФА задумались о послаблениях в правилах определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) задумалась об изменениях правила определения офсайда. Об этом сообщает The Times.

В руководстве организации обсуждается возможность внесения послаблений: по предполагаемым правилам, положение «вне игры» будет фиксироваться только в том случае, если игрок будет находится за линией офсайда всем телом. При достижении согласия внутри ФИФА, следующим шагом станет обращение организации в Международный совет футбольных ассоциаций.

В материале The Times отмечается, что представителей ведущих чемпионатов насторожили возможные перемены. Новое правило может дать существенное преимущество игрокам атаки.

Последнее изменение в определении положения «вне игры» было внесено в 1990 году. Тогда была принята поправка, согласно которой нахождение футболиста на одной линии с защитником не должно определяться как офсайд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



