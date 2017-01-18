В ФИФА задумались об отмене офсайдов и желтых карточек

Технический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Марко ван Бастен предложил отказаться от офсайдов и желтых карточек, а также внести в правила игры ряд других изменений. Об этом в среду, 19 января. сообщает Sky Sports.

Он пояснил идею переработки системы наказаний: «Временное наказание — немного страшновато. Вдесятером сложнее играть против 11 игроков, не говоря уже о том, как играть ввосьмером против девятерых. У меня уже долгое время есть идея ввести систему, как в баскетболе — пять фолов и покидаешь поле».

«Боюсь, многие будут против отмены офсайда. Я был бы за, потому что футбол последнее время все больше похож на гандбол. Девять полевых и вратарь уплотняют штрафную площадь, будто выстраивают стену», — добавил ван Бастен.

Голландец предложил ввести серию буллитов вместо серии пенальти и проводить ее даже в играх группового турнира чемпионата мира. Более того, ван Бастен предложил отменить офсайды и ввести новую форму штрафов вместо желтых и красных карточек.

«Серия буллитов? У каждой команды пять попыток. Судья свистит, футболист начинает бежать к воротам с 25 метров. За восемь секунд он должен совершить удар. Вратарь находится в штрафной и не может ее покидать. Если он отбивает мяч — буллит завершен», — рассказал ван Бастен.

10 января Совет ФИФА принял решение о расширении количества команд на чемпионатах мира с 32 до 48. Новый формат будет опробован на турнире 2026 года.